Карельский филиал благотворительной группы МПГ пополнил список экстремистских организаций

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Минюст России внес в список экстремистских организаций Карельское региональное отделение "Молодежной правозащитной группы (МПГ)", ликвидированной решением суда более четырех лет назад.

Как отмечается, ячейка этой межрегиональной молодежной общественной благотворительной организации была запрещена решением Верховного суда Карелии от 18 декабря 2014 года.

В Перечне некоммерческих организаций, в отношении которых судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" МПГ заняла 70 место.