Песков не стал комментировать возможность обмена Бутиной на обвиняемого в шпионаже Уилана

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев высказывания о возможном обмене россиянки Марии Бутиной на американца Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже.

"Я таких заявлений не слышал, поэтому ничего не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Касаясь непосредственно дела о шпионаже, по которому арестован имеющий гражданство нескольких стран Уилан, пресс-секретарь президента РФ отметил: "О причинах ничего тоже не могу сказать. Были заявления наших специальных служб, где причина, собственно, была изложена. Были также заявления Министерства иностранных дел. Пока к этому мне добавить больше нечего".

Ранее стало известно, что Уилан - гражданин США, Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Уилан проживал США, но родился в Канаде - в семье выходцев из Великобритании. Ирландский же паспорт он получил, благодаря ирландским корням.

Уилана задержали в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже. Брат задержанного Дэвид Уилан 1 января заявил, что Пол прибыл в российскую столицу по приглашению на свадьбу. Дэвид также ранее сообщал, что Пол - отставной морпех. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в Госдеп.

Марии Бутиной в США 16 июля было предъявлено обвинение в преступном сговоре и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора". По версии следствия, россиянка как минимум с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу Москвы, действовала в качестве агента российского официального лица и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

13 декабря стало известно, что Бутина признала себя виновной в участии в заговоре против США. На слушаниях в суде в столичном округе Колумбия она пояснила, что действовала "под руководством" российского официального лица. По ее словам, ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.