Жалоба на арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана поступила в суд

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы зарегистрировал жалобу защиты на арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.

"Апелляционная жалоба поступила в суд сегодня. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена", - сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Как ожидается, дата апелляционного заседания будет назначена в ближайшее время.

Ранее адвокат Уилана Владимир Жеребенков рассказал "Интерфаксу", что просит Мосгорсуд отменить решение об аресте своего подзащитного и избрать ему иную меру пресечения - в виде залога. Он отметил, что вид и размер залога оставлены на усмотрение суда. В жалобе адвокат обращает внимание Мосгорсуда, что у Лефортовского райсуда не было оснований для избрания Уилану исключительной меры пресечения в виде заключения под стражу.

Лефортовский суд Москвы 29 декабря санкционировал арест гражданина США до 28 февраля.

Позже выяснилось, что Уилан имеет еще три гражданства - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в РФ получили от него запросы о помощи. Уилан проживал в США, но родился в Канаде - в семье выходцев из Великобритании. Ирландский же паспорт он получил благодаря ирландским корням.

Как сообщалось, сотрудники ФСБ России 28 декабря задержали Уилана в Москве по подозрению в шпионаже.

Брат Уилана Дэвид утверждает, что он прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Брат задержанного также сообщил, что Уилан - отставной морской пехотинец. Семья задержанного обратилась за помощью в конгресс США, в посольство США в РФ и в госдеп, рассказал Дэвид Уилан.