"Левый фронт" подал в мэрию Москвы заявку на митинг против передачи Курил Японии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Активисты "Левого фронта" подали в мэрию Москвы заявку на проведение 20 января митинга против возможной передачи Японии двух Курильских островов, сообщил координатор движения Сергей Удальцов.

"Подали сегодня уведомление на проведение 20 января митинга "За сохранение территориальной целостности России. Против передачи Курильских островов Японии", - сказал Удальцов "Интерфаксу".

По его словам, необходимость проведения акции связана с тем, что, по данным СМИ, во второй половине января готовится встреча лидеров России и Японии, на которой якобы может быть достигнута договоренность о передаче двух островов Курильской гряды.

"Мы считаем, что кулуарные решения в этой ситуации неприемлемы, это важнейший вопрос. Если возникают такие намерения, надо обсуждать это с населением, через референдум и никак иначе", - добавил оппозиционер.

Уведомление об акции подано совместно с другими патриотическими организации, заявленное место митинга - Суворовская площадь. Количество участников - до 1 тысячи человек, сообщил Удальцов.