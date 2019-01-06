Абэ отметил, что вопрос по Курилам должен решаться с учетом мнения местных жителей

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Граждане России, проживающие на четырех Курильских островах, должны принимать участие в обсуждении судьбы этого района, считает премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
"Реальность такова, что на этих четырех островах сейчас живут русские. Территориальная проблема не может быть решена до тех пор, пока они не согласятся с переходом принадлежности (территории), так что наш подход включает достижение взаимопонимания между народами двух стран", - сказал он в воскресенье в эфире японского телеканала NHK.
Абэ отметил, что "заключение мирного договора между Японией и Россией оказало бы положительное влияние на стабильность в регионе, а также принесло бы выгоду и для США".
Как сообщалось, в конце ноября прошлого года сахалинская областная Дума обратилась к МИД России с просьбой исключить территориальный вопрос из переговорного процесса по мирному договору между РФ и Японией. Позже, в декабре в Южно-Сахалинске прошел митинг против идеи передачи Южных Курил Японии.
Территориальные претензии Японии
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года, прекратившей состояние войны между СССР и Японией, СССР соглашался передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, которого до сих пор нет.