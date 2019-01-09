Самолет ВВС США провел разведку у Черноморского побережья России

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в среду совершил многочасовой полет вблизи Крыма, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский разведчик с бортовым номером 64-14841 и позывным PING41, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, вначале совершил пролет с юга на север вдоль побережья Абхазии и Кубани, а затем в течение около четырех часов курсировал к югу и юго-западу от Крыма.

В ходе выполнения задания он не менее шести раз пролетел к югу от Керченского пролива. В районе Севастополя самолет, способный вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, приближался к побережью полуострова на расстояние около 46 км. При этом морскую границу России он не нарушал.

Для обеспечения продолжительного полета разведчик перед подлетом к российским рубежам был дозаправлен в воздухе над юго-востоком акватории Черного моря американским самолетом-заправщиком RC-135T.

Как сообщалось, 7 января стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk также осуществил многочасовой разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России. Одновременно с ним у Крыма выполнял задание и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon.

Согласно имеющимся данным, после инцидента с украинскими кораблями в районе Керченского пролива 25 ноября американские разведывательные самолеты начали регулярно совершать многочасовые полеты вблизи российского побережья на Черном море. В них задействованы самолеты RC-135, тяжелые дальние беспилотники RQ-4B, а также патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon. При этом нередко фиксируются полеты сразу двух самолетов.

Также сообщалось, что в акваторию Черного моря в минувшее воскресенье вечером вошел американский десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry (LSD 43)).

"Транзит "Форта-Макгенри" в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с союзниками по НАТО и партнерами в регионе, - сказала командующая 6-м оперативным флотом ВМС США вице-адмирал Лиса Франчетти. - Наши рутинные операции в Черном море также демонстрируют присущую гибкость и возможности сил 6-го флота США".

Между тем в понедельник Минобороны РФ сообщило, что сторожевой корабль Черноморского флота РФ "Пытливый" будет контролировать действия десантного транспорт-дока ВМС США "Форт Макгенри".

По данным российского оборонного ведомства, в настоящее время "Форт-Макгенри" находится с визитом в румынском порту Констанца.