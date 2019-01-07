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Беспилотник США провел разведку у Крыма, Кубани и Керченского пролива

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в понедельник осуществил многочасовой разведывательный полет вдоль Черноморского побережья России, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Американский тяжелый беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более трех часов курсировал у побережья Крыма и Кубани. В ходе выполнения задания он также совершил несколько пролетов к югу от Керченского пролива. В районе Севастополя беспилотник приближался к побережью полуострова на расстояние около 33 км. При этом морскую границу России он не нарушал.

Перед подлетом к Черноморскому побережью России в районе Крыма дрон в течение около семи часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве.

При этом беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, не менее восьми раз приближался на расстояние около 45-60 км к российской границе, в частности, в районе Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Согласно имеющимся данным, после инцидента с украинскими кораблями в районе Керченского пролива 25 ноября американские разведывательные самолеты стали регулярно совершать многочасовые полеты вблизи российского побережья на Черном море.

В них задействованы самолеты RC-135, тяжелые дальние беспилотники RQ-4B, а также патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon. При этом нередко фиксируются полеты сразу двух самолетов.

Кроме того, у морских границ России на Черном море стали часто появляться и британские разведчики RC-135.

Ранее сообщалось, что разведывательный самолет ВВС США RC-135V в понедельник совершил разведку вблизи побережья Сирии и расположенных там российских баз.

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Теги: США, Россия, Крым

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