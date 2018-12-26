В РФ собрали третий лайнер МС-21

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Завершена постройка третьего самолета МС-21-300, машина передана на летные испытания, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Корпорация "Иркут" завершила постройку третьего опытного самолета МС-21-300, предназначенного для проведения летных испытаний. Самолет переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода", - заявили в министерстве.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отметил, что 2018 год выдался результативным для авиастроительной отрасли.

"Постройка нового самолета и сертификационные испытания первых машин подтверждают, что программа МС-21 уверенно развивается. В рамках программы проведена глубокая модернизация авиастроительных предприятий, созданы и работают новые высокотехнологичные компании, сформирована среда для развития перспективных проектов гражданской авиации", - заявил Мантуров, которого цитирует пресс-служба.

Президент "ОАК" и "Корпорации "Иркут" Юрий Слюсарь подчеркнул, что летные и наземные сертификационные испытания опытных МС-21 в 2018 году подтвердили основные конструкторские решения.

"Предприятия ОАК приступили к изготовлению деталей и агрегатов самолетов МС-21-300, предназначенных для поставки заказчикам. Подключение к летным испытаниям новых машин и активизация производства серийных самолетов - главные задачи 2019 года", - сказал Слюсарь.

В Минпромторге добавили, что на Иркутском авиазаводе уже идет сборка отсеков и агрегатов четвертой машины для летных испытаний.

В настоящее время два опытных самолета МС-21 выполняют полеты по программе сертификационных испытаний в подмосковном Жуковском на аэродроме ЛИИ им. Громова. Самолет для статических испытаний тестируется в ЦАГИ. Сюда же в декабре доставлен фюзеляж МС-21, который после сборки планера поступит на ресурсные испытания. Всего в летных испытаниях будет задействовано 4 самолета МС-21-300.

Ранее в среду губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил журналистам, что Иркутский авиазавод начал сборку серийных образцов лайнера МС-21.

"Начата сборка самолетов на конвейере - тех, что пойдут в серию. Было принято решение о том, что они будут обкатываться через иркутский аэропорт", - сказал он.

Губернатор уточнил, что первый серийный лайнер будет готов, ориентировочно, в конце 2019 года - начале 2020 года.

"Есть устная договоренность (о получении первого МС-21 - ИФ) нашей авиакомпанией", - добавил Левченко.

Ранее губернатор сообщал, что первый серийный МС-21 получит авиакомпания "ИрАэро", базирующаяся в аэропорту Иркутска.

Семейство пассажирских узкофюзеляжных лайнеров МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") - гражданский проект корпорации "Иркут". Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400 на более чем 200 пассажиров. С 2020 года "Иркут" планирует ежегодно производить по 20 самолетов МС-21, с 2023 года - увеличить производство до 70 машин в год, заявляли ранее в корпорации. В настоящее время у "Иркута" подписаны твердые контракты на поставку 175 самолетов МС-21: с "дочкой" госкорпорации "Ростех" "Авиакапитал-Сервисом" (85 самолетов), подконтрольной ОАК "Ильюшин Финанс Ко" (50), "ВЭБ-лизингом" (30) и авиакомпанией "ИрАэро" (10).