Власти РФ заявили, что санкции не помешают довести до конца проект самолета МС-21

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Создание среднемагистрального самолета МС-21 будет доведено до конца, санкции этому не помешают, заявили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

"Никаких препятствий для реализации проекта МС-21 нет. Санкции не помешают нашей авиационной отрасли довести до конца создание авиалайнера", - сообщили в аппарате.

"Правительство держит на контроле ситуацию, в том числе и по поставкам композитных материалов", - отметил сотрудник аппарата.

Санкции США в отношении АО "Аэрокомпозит" (входит в ПАО "ОАК" ) и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (входит в "Ростех") поставили под угрозу создание композитного "черного крыла" для самолета МС-21, сообщила в четверг газета "Коммерсантъ".

По данным газеты, ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля МС-21, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. Сейчас готовы три опытных образца МС-21-300 с "американской" нитью, четвертый самолет в стадии сборки.