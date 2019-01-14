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В ЦАГИ пообещали оперативно предоставить замену санкционным композитам для МС-21

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россия обеспечит самолет МС-21 агрегатами из отечественных композитных материалов в требуемые сроки, заявляют во ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского" (ЦАГИ).

"Созданные за последние годы в России компетенции позволяют в требуемые сроки создать крыло и другие агрегаты самолета МС-21 из отечественных композитных материалов, а также минимизировать задержку сертификации, связанную со сменой поставщиков отдельных компонентов", - говорится в сообщении института со ссылкой на его гендиректора Кирилла Сыпало и научного руководителя Сергея Чернышева.

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На прошлой неделе "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что санкции США поставили под угрозу создание композитного крыла для МС-21, которое является его конкурентным преимуществом. Ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля самолета, шли из США (компания Hexcel) и Японии (Toray Industries), но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась.

В ответ на это в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что импортные компоненты заменят отечественными и что работа над этим ведется с 2014 года.

Вместе с тем, по данным "Коммерсанта", ЦАГИ и НИЦ им. Жуковского предложили избавиться от композитов в МС-21 и перепроектировать крыло и киль в металле: это сократит сроки задержки программы, но "убьет композиты, которые подавались как одно из основных преимуществ лайнера". Также, по мнению источников издания, замена материала чревата сложностями с сертификацией МС-21: необходим повторный цикл испытаний, что скажется и на сроках.

"Вопрос "композит или металл" применительно к крылу и другим силовым конструкциям самолета МС-21 действительно обсуждался, но это было 10 лет назад, - заявили в ЦАГИ в понедельник. - Годы, прошедшие с момента принятия решения о применении в конструкции МС-21 композитного крыла и оперения, опыт реализации этого решения подтвердили правильность выбора. Поэтому сегодня вопрос о металлическом крыле для самолета МС-21 не рассматривается".

Исходные материалы, безусловно, важны, признают в ЦАГИ, "но гораздо более значимо, что в России создана школа разработки силовых авиационных конструкций из композитов". "В ее рамках сформированы совершенные цифровые модели деталей и агрегатов различного назначения, разработаны новые конструктивно-силовые схемы крыла и оперения, отрабатываются методики проектирования летательных аппаратов из композитных материалов. В ходе статических испытаний самолета МС-21-300 и его агрегатов удалось верифицировать методики прочностных расчетов. Российские ученые и конструкторы научились оптимизировать параметры композитных узлов и агрегатов в зависимости от конкретных свойств применяемого материала", - говорится в сообщении.

Параллельно в России были освоены "принципиально новые технологии производства силовых конструкций из композитов и создана производственная база для их серийного выпуска", отмечают в ЦАГИ. "Проведя в ЦАГИ испытания отечественных агрегатов самолета МС-21 (включая самый сложный из них - кессон крыла), мы убедились, что необходимая прочность силовых конструкций и требуемая весовая эффективность обеспечены", - заявили в институте.

Первый полет МС-21

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В ходе испытания выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотомКак пояснили в пресс-службе корпорации, данная методика является типовой для первого полета новых типов самолетовПродолжительность полета составила 30 минут, он проходил на высоте 1 тысячи метров при скорости 300 км/часПлан полёта включал проверку самолета на устойчивость и управляемость, а также на управляемость двигателейПо словам президента ПАО &quot;Корпорация &quot;Иркут&quot; Олега Демченко, в МС-21 вложены &quot;самые передовые технические решения, которые обеспечат повышенный комфорт пассажирам и привлекательные экономические характеристики авиакомпаниям&quot;Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, кроме того, предполагается запуск производства МС-21-200 вместимостью 150 мест, а также МС-21-400, вмещающего более 200 пассажиров. С 2020 года &quot;Иркут&quot; планирует ежегодно производить по 20 МС-21, а с 2023 года - нарастить темп до 70 машин в год
В ходе испытания выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом
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Теги: ЦАГИ, МС-21

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