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Экономика

Минфин Мордовии признал несостоявшимися запросы на кредиты объемом 4,3 млрд рублей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министерство финансов Мордовии признало несостоявшимися запросы предложений на право предоставления республике 22 невозобновляемых кредитных линий с общим лимитом 4,3 млрд рублей, следует из документации на сайте госзакупок РФ.

На участие в запросах не было подано ни одной заявки.

Минфин республики планировал привлечь 21 кредитную линию по 200 млн рублей и одну линию на 100 млн рублей сроком на 1 год. Начальная цена каждого контракта соответствовала ставке 8,75% годовых.

Заемные средства предполагалось привлечь для погашения долговых обязательств Мордовии.

Кроме того, Минфин продлил срок приема заявок на аукционы на право предоставления 22 невозобновляемых кредитных линий суммарно на 4,3 млрд рублей с 18 января до 31 января, а сами аукционы перенес с 24 января на 4 февраля. Кредиты планируется привлечь на тех же условиях, что и по запросам предложений.

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Ранее сообщалось, что на 1 февраля Мордовией намечены еще 22 аукциона на привлечение кредитных средств на 4,3 млрд рублей. Заявки на участие в них принимаются до 28 января.

Мордовия несколько раз пыталась привлечь кредиты в 2018 году. Так Минфин республики рассчитывал на аукционах 8 октября прошлого года привлечь 22 невозобновляемые кредитные линии на 4,4 млрд рублей (по 200 млн рублей каждая) сроком на 3 года.. Однако из-за отсутствия заявок сделать этого не удалось. Начальная цена контрактов соответствовала ставке 8,25% годовых.

Затем на аукционах 12 ноября предполагалось привлечь 22 невозобновляемые кредитные линии на 4,3 млрд рублей на 3 года по ставке не выше 8,5% годовых. Торги были перенесены на 23 ноября, но на участие в них так и не было подано ни одной заявки.

Из-за отсутствия заявок не состоялись и аукционы, намеченные на 17 декабря, на которых Минфин региона планировал привлечь все те же 22 невозобновляемые линии объемом 4,3 млрд рублей сроком на 1 год под 8,5% годовых.

Согласно данным на сайте Минфина республики, объем госдолга Мордовии на 1 января 2019 года составляет 56 млрд 216,997 млн рублей.

Бюджет республики на 2019 год утвержден с доходами в сумме 37 млрд 540,398 млн рублей, расходами - 37 млрд 525,162 млн рублей, профицитом - 15,236 млн рублей, или 0,04% доходов.

В прошлом году Минфин РФ выпустил приказы о бесспорном взыскании с региона 20,48 млрд рублей из-за нарушения республикой условий реструктуризации бюджетных кредитов. Правительство Мордовии оспорило эти приказы в Арбитражном суде республики, добилось приостановления их действия. Однако впоследствии тот же суд счел неподсудным арбитражным судам спор по поводу правомерности приказов Минфина РФ о взыскании с Мордовии в федеральный бюджет 20,48 млрд рублей. Дело по заявлению правительства республики было прекращено, и таким образом требование Минфина РФ осталось в силе.

Между тем, по данным рейтингового агентства АКРА, Минфин РФ уже частично реструктурировал график списания задолженности, что позволило Мордовии избежать с 1 декабря необходимости возврата средств, равных 15% собственных доходов региона за 2018 год. Сумма, которая согласно новому графику подлежала списанию в 2018 году, была списана Федеральным казначейством в полном объеме. С 1 февраля 2019 года объем списания составит, по оценке АКРА, 81% собственных доходов регионального бюджета-2019. "Если данные средства будут списаны, то республика будет неспособна исполнять свои обязательства по обслуживанию рыночного долга", - считают в АКРА.

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Теги: Мордовия

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