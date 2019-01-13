Ученые попытаются восстановить связь со спутником "Спектр-Р"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сегодня днем ученые планируют провести очередной сеанс связи со спутником "Спектр-Р", в ходе которого они попытаются восстановить управление аппаратом.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель научной программы проекта "Радиоастрон" Юрий Ковалев, во время очередного сеанса связи утром четверга спутник перестал реагировать на команды с земли. При этом с него продолжают поступать данные, свидетельствующие о том, что спутник все еще функционирует. По словам Ковалева, ученые во время очередного сеанса в воскресенье попробуют восстановить управление спутником.

"Мы рассчитываем на лучшее. Мы оптимистичны, причем мы оптимистичны не глупо, а просто-напросто основываем наши ожидания на опыте потрясающего взаимодействия с коллегами НПО им Лавочкина", - отметил ученый.

Руководитель проекта также подчеркнул, что "Спектр-Р" выполнил все ключевые научные задачи, стоявшие перед ним. Тем не менее, результаты исследований вызвали определенные вопросы, решить которые специалисты предполагали с помощью дальнейшего использования телескопа, добавил он.

Ковалев также отметил, что в случае полной потери связи со "Спектром", ученые смогут продолжить работу на базе данных, полученных от него, с помощью проекта "Миллиметрон". Орбитальную обсерваторию в рамках этого проекта планируется запустить до 2025 года.

Аппарат "Спектр-Р" разработан в НПО им. Лавочкина и является космической составляющей международного проекта "Радиоастрон". Цель проекта - проведение фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Наблюдения проводятся с помощью наземных радиотелескопов (более 40) и орбитальной обсерватории "Спектр-Р".