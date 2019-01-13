Восстановить связь с телескопом "Спектр-Р" пока не удалось

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Российские инженеры попробуют в понедельник вновь установить связь с космическим телескопом "Спектр-Р".

Как сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе "Роскосмоса", специалисты Главной оперативной группы управления космическим аппаратом (КА) "Спектр-Р" выполнили запланированную на 13 января работу по восстановлению связи с аппаратом. Восстановить связь с космическим аппаратом не удалось.

"Сейчас специалисты ведут анализ результатов проделанной работы и готовят план дальнейших действий по восстановлению связи с КА. Работы по восстановлению связи с КА будут продолжены завтра", - сказали в пресс-службе.

О потери связи с телескопом стало известно накануне. Как сообщил руководитель научной программы "Радиоастрон" Юрий Ковалев, он перестал выходить на связь с утра 10 января.

Инженеры с Земли пытаются устранить неполадки на аппарате.