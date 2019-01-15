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Специалистам снова не удалось восстановить управление спутником "Спектр-Р"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Очередной сеанс связи со спутником "Спектр-Р" завершен во вторник, космический аппарат (КА) не передал ответный сигнал по командной линии, заявил "Интерфаксу" советник главы Роскосмоса по науке Александр Блошенко.

"Сегодня был проведен очередной цикл работ по восстановлению связи с КА "Спектр-Р". Применялась программа вчерашнего дня с использованием станции "Медвежьи Озера". Ответного сигнала с борта по командной радиолинии получено не было. Сейчас специалисты проводят анализ выполненных работ для определения дальнейших мероприятий по аппарату", - сказал Блошенко.

Накануне он заявлял агентству, что в Роскосмосе не рассматривают эту ситуацию как какой-то форс-мажор. "Спутник после завершения гарантированного срока работы не стали сводить с орбиты, дали аппарату доработать до конца. Мы не воспринимаем произошедшее как какой-то инцидент или экстренную ситуацию", - сказал Блошенко в понедельник.

Он напомнил, что космический аппарат превысил в 2,5 раза срок гарантированного существования.

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"Результаты этой миссии мы учитываем в работе следующего телескопа "Спектр-РГ", запуск которого у нас запланирован на апрель этого года", - отметил Блошенко.

Российский космический аппарат "Спектр-Р" утром 10 января перестал выходить на связь, сообщил руководитель научной программы "Радиоастрон" Юрий Ковалев в фейсбуке.

Он отметил, что специалисты НПО им Лавочкина будут продолжать попытки выйти на связь со спутником до тех пор, пока от него исходит сигнал, свидетельствующий о том, что он продолжает функционировать.

Шансы на восстановление работоспособности "Спектр-Р" есть, но аппарат значительно превысил свой срок службы, заявил "Интерфаксу" зампред Совета РАН по космосу, директор Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый.

В "Роскосмосе" ранее сообщили "Интерфаксу", что гарантийный срок службы аппарата давно истек.

"Спектр-Р" был запущен в 2011 году. Гарантийный срок активного существования истек в 2014 году, после чего КА продолжает решать целевые задачи", - сказали в пресс-службе.

Аппарат "Спектр-Р" разработан в НПО им. Лавочкина и является космической составляющей международного проекта "Радиоастрон". Цель проекта - проведение фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Наблюдения проводятся с помощью наземных радиотелескопов (более 40) и орбитальной обсерватории "Спектр-Р".

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Теги: Спектр-Р, Роскосмос

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