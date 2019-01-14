В доме в Шахтах ввели режим ЧС после взрыва газа

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Режим ЧС введен в доме, где произошло обрушение после взрыва газа, а не во всем городе Шахты, сообщил мэр города.

Ранее в понедельник губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что режим ЧС вводится на территории города.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. В результате произошло обрушение с девятого по восьмой этажи. По последним данным, семь человек спасены, один погиб, судьба четверых неизвестна. МЧС эвакуировало всех жильцов дома - 140 человек.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту взрыва.