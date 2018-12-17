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В Кремле подтвердили, что встреча Путина и Абэ может пройти 21 января

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Проведение встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 21 января обсуждается, однако окончательная дата пока не согласована, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такая дата действительно фигурирует среди остальных", - заявил Песков в понедельник. "Вместе с тем, пока работа по окончательному согласованию не завершена", - добавил он.

Песков рассказал, что в настоящее время идет подготовка к визиту премьера Японии в РФ. "Как только точно стороны согласуют дату, мы вам сообщим", - отметил пресс-секретарь президента.

О том, что встреча российского и японского лидеров может состояться 21 января, в понедельник написала японская газета Sankei News.

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Теги: Владимир Путин, Синдзо Абэ, Япония

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