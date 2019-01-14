МЧС опровергло сообщения об обнаружении трех тел под завалами дома в Шахтах

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Информация об обнаружении тел трех погибших на месте разбора завалов после взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты (Ростовская область) не соответствует действительности, заявил журналистам начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Вячеслав Бутко.

"Судьба четырех человек остается неизвестной, работают два тяжелых автомобильных крана. Мы продолжаем поисковую операцию", - сказал он.

По словам Бутко, работы ведутся на девятом этаже, ситуация осложняется тем, что одновременно на месте разбора конструкций может находиться небольшое количество специалистов и при этом присутствуют тяжёлые объемные конструкции.

Ранее ряд каналов в мессенджерах и СМИ распространили информацию о том, что на месте разбора завалов в Шахтах найдены тела трех погибших.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. По последним данным, семь человек спасены, один погиб. Неизвестной остается судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже.