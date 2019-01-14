Жизнь пострадавшей при взрыве в Шахтах девочки оказалась вне опасности

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Жизни спасенного после взрыва газа в Шахтах ребенка ничего не угрожает, один из взрослых пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Я только что был в больнице, девочка в порядке, у пострадавшего мужчины состояние средней тяжести. Дополнительно пострадавшую двухлетнюю девочку осмотрят в Ростове, ее жизни ничего не угрожает", - сказал Голубев журналистам.

Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник.

По последним данным, семь человек спасены, один погиб. Неизвестной остается судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже.