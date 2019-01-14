Спасателям пришлось перенести штаб из-за угрозы дальнейшего разрушения дома в Шахтах

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Спасатели вынуждены пересмотреть порядок разбора завалов поврежденного взрывом газа жилого дома в Шахтах (Ростовская область) в связи с возможным обрушением стены, сообщил журналистам губернатор региона Василий Голубев в понедельник в Ростове-на-Дону.

"Сейчас возникла угроза обрушения части стены, поэтому специалисты отрабатывают, в каком порядке продолжать разборы. Не исключено, что придется разбирать технический этаж, если вся упавшая масса являлась опорой для этой стены. Когда проводили подъем плит, увидели, что часть стены начала отходить и таким образом возникла угроза для спасателей", - сказал Голубев.

По его словам, в ходе проведения работ по разбору завалов, спасатели несколько раз объявляли минуту тишины, чтобы услышать, есть ли живые люди.

"Сейчас, когда будут работать собачки со спасателями, также будет объявляться минута тишина", - отметил губернатор.

В настоящее время из-за угрозы дальнейшего обрушения здания, спасатели перенесли место расположения оперативного штаба на безопасное расстояние.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области утром в понедельник. По последним данным, семь человек спасены, один погиб. Неизвестной остается судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже.