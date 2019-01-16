Заседание Совфеда началось с минуты молчания в память жертв ЧП в Магнитогорске и Шахтах

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Совет Федерации почтил минутой молчания память погибших в результате взрывов газа в жилых домах в Магнитогорске и Шахтах.

"Безвременно оборвались жизни людей, многие получили тяжелые травмы. Особенно горько осознавать, что жертвами стали дети, чья жизнь только начиналась", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании весенней сессии верхней палаты, объявляя минуту молчания. Она выразила соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим.

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Взрыв полностью разрушил подъезд, под завалами оказались десятки человек. Погибли 39 человек; почти всех опознали родственники.

Кроме того, были госпитализированы шесть человек, в том числе 11-месячный младенец, который провел под завалами более 35 часов. В крайне тяжелом состоянии ребенок был эвакуирован в Москву в ведущий центр детской хирургии и травматологии. У ребенка были диагностированы серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени и общее переохлаждение. Сейчас его состояние значительно улучшилось.

Взрыв бытового газа произошел в девятиэтажном жилом доме в городе Шахты Ростовской области утром 14 января, погибли пять человек. Спасены семь человек, пятеро из них получили медицинскую помощь амбулаторно, еще двое - мужчина и девочка - были доставлены в больницу. В настоящее время поисковые и аварийно-спасательные работы завершены.

Эпицентр взрыва находился на девятом этаже. По данным горадминистрации, разрушены четыре и повреждены 16 квартир на восьмом и девятом этажах одного из подъездов.

16 января в городе Шахты объявлен траур.