В России Конфликт в Керченском проливе

Задержанные в Керченском проливе украинские моряки останутся под арестом до 24 апреля

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест последним четверым украинским морякам, задержанным после инцидента в районе Керченского пролива.

"Постановлением суда в отношении Владимира Лисового, Владислава Костышина, Владимира Варымеза и Виктора Беспальченко продлен срок содержания под стражей на три месяца, до 24 апреля 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова в среду.

Накануне суд на тот же срок оставил под стражей 20 украинских военных.

Защита всех обвиняемых просила суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия. В случае избрания морякам альтернативной меры пресечения посольство Украины готово было предоставить им жилье - соответствующие ноты были приобщены к "арестным" делам.

Конфликт в Керченском проливе

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

Находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. По решению судов Симферополя и Керчи все они были арестованы до 25 января 2019 года.

В конце ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

Со слов адвокатов, арестованные моряки заявили российским следователям, что считают себя военнопленными и отказались от дачи показаний.

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Теги: Украина

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