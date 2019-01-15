Суд в Москве отказался передать в военный суд вопрос о продлении ареста украинским морякам

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить просьбу защиты украинских моряков, задержанных после инцидента в районе Керченского пролива, о передаче ходатайств о продлении им ареста на рассмотрение в военный суд.

"Суд отказался удовлетворить заявленное нами ходатайство о передаче дела в Московский гарнизонный военный суд (МГВС)", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Николай Полозов, защищающий командира моряков Дениса Гриценко.

По его словам, защита настаивала на том, что решать вопрос о продлении морякам срока содержания под стражей должен именно военный суд, поскольку Киев считает их военнопленными.

Лефортовский суд Москвы во вторник рассматривает ходатайства следствия о продлении до 26 апреля срока содержания под стражей украинским морякам, задержанным после инцидента в районе Керченского пролива.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В конце ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненных в ходе инцидента, - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

Со слов адвокатов, арестованные моряки заявили российским следователям, что считают себя военнопленными, и отказались от дачи показаний.