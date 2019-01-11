ФСБ попросила продлить арест украинских моряков до конца апреля

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы на будущей неделе рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока ареста украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

"В суд поступили ходатайства Следственного управления ФСБ России о продлении меры пресечения в отношении украинских моряков. Заседания пройдут 15 января с 10:00 мск", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Она уточнила, что следствие просит продлить срок ареста обвиняемых "на три месяца, а всего до пяти месяцев, то есть до 26 апреля".

Инцидент в Керченском проливе

25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила находившимся на суднах 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения". Все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года.

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта