Продлен арест командира украинских моряков, задержанных у Керченского пролива

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы оставил до конца апреля под стражей Дениса Гриценко - командира 24-х украинских моряков, задержанных 25 ноября после инцидента в районе Керченского пролива, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении Гриценко на три месяца, то есть до 24 апреля 2019 года", - огласила во вторник решение судья Елена Канева.

До той же даты арест продлен сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ) Андрею Драчу, а также двум членам экипажей украинских кораблей Вячеславу Зинченко и Михаилу Власюку.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Судна отконвоировали в Керчь.

В настоящее время находившимся на судах 24 украинцам, среди которых двое - сотрудники СБУ, предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В конце ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

В Киеве арестованных моряков называют военнопленными. Российские официальные лица заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

Со слов адвокатов, арестованные моряки заявили российским следователям, что считают себя военнопленными и отказались от дачи показаний.