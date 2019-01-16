Петербуржцу отменили штраф за видео с поющим "Мурку" священником

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Суд в Санкт-Петербурге отменил штраф в 300 тыс. рублей, назначенный петербуржцу за публикацию во "ВКонтакте" видео со священником, поющим "Мурку", в которой суд первой инстанции усмотрел признаки экстремизма.

"Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Калининского районного суда Санкт-Петербурга в отношении Ивана Барбакова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ. Апелляционная коллегия приговор суда отменила, уголовное дело прекратила за отсутствием состава преступления в связи с декриминализацией деяния", - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в среду.

В 2017 и 2018 году Барбаков опубликовал у себя во "ВКонтакте" несколько записей, которые эксперты сочли экстремистскими и антисемитскими. Кроме того, мужчина разместил у себя на странице и прокомментировал видео со священником, поющим "Мурку" (эта история получила широкое освещение минувшей весной).

В результате Барбаков стал фигурантом уголовного дела и позже был оштрафован на 300 тыс. рублей.

Российские суды начали отменять ранее вынесенные приговоры по некоторым составам экстремистских преступлений. В конце 2018 года президент России Владимир Путин подписал законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ. Цель поправки в законодательство - исключить привлечение к уголовной ответственности в случаях, когда деяния были совершены однократно и не представляли серьезной угрозы для конституционного строя и безопасности государства.