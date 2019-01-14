Американская станция поймала излучение российского орбитального телескопа "Спектр-Р"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Американская станция в США смогла зафиксировать излучение одного из передатчиков космического аппарата (КА) "Спектр-Р", управление которым было потеряно 10 января, сообщили "Интерфаксу" в Роскосмосе.

"Сегодня, 14 января, станции приема научных данных в США удалось зафиксировать излучение несущей частоты отдельного передатчика (научных данных) КА "Спектр-Р", что косвенно подтверждает информацию о том, что бортовые системы в целом работают в соответствии с заложенной в них логикой", - сказал представитель госкорпорации.

Собеседник агентства напомнил, что с 19:00 по Москве понедельника, когда аппарат будет в зоне радиовидимости российских станций, продолжатся работы по восстановлению связи с КА по командной радиолинии. "Параллельно продолжается подготовка к запуску в этом году следующей обсерватории серии "Спектр" - "Спектр-РГ". Эта задача определена генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" как одна из приоритетных", - отметил он.

Российский космический аппарат "Спектр-Р" утром 10 января перестал выходить на связь. Об этом сообщил руководитель научной программы "Радиоастрон" Юрий Ковалев в фейсбуке.

Он отметил, что специалисты НПО им Лавочкина будут продолжать попытки выйти на связь со спутником до тех пор, пока от него исходит сигнал, свидетельствующий о том, что он продолжает функционировать.

Шансы на восстановление работоспособности "Спектр-Р" есть, но аппарат значительно превысил свой срок службы. Об этом заявил "Интерфаксу" зампред Совета РАН по космосу, директор Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый.

В "Роскосмосе" ранее сообщили "Интерфаксу", что гарантийный срок службы аппарата давно истек. ""Спектр-Р" был запущен в 2011 году. Гарантийный срок активного существования истек в 2014 году, после чего КА продолжает решать целевые задачи", - сказали в пресс-службе.

Аппарат "Спектр-Р" разработан в НПО имени Лавочкина и является космической составляющей международного проекта "Радиоастрон". Цель проекта - проведение фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Наблюдения проводятся с помощью наземных радиотелескопов (более 40) и орбитальной обсерватории "Спектр-Р".