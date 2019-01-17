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Советский астрофизический спутник "Прогноз-6" сгорел над Тихим океаном

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Отработавший советский астрофизический спутник "Прогноз-6" прекратил баллистическое существование на орбите Земли в среду, сообщает специализированный сайт, использующий данные американской Системы контроля космического пространства.

По американским данным, спутник вошел в плотные слои атмосферы и, по всей видимости, сгорел над районом Тихого океана к северо-востоку от Новой Зеландии. Его отдельные несгоревшие фрагменты могли достичь поверхности Земли.

Научные спутники серии "Прогноз" предназначались для проведения астрофизических исследований.

"Прогноз-6" был запущен с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Молния" в 1977 году.

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Теги: Прогноз-6, космос

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