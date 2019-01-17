Генпрокуратура через суд потребовала обратить имущество Шестуна на 10 млрд руб. в доход государства

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России направила в суд заявление об обращении в доход государства фактического имущества на 10 миллиардов рублей экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"В Московский областной суд Генпрокуратурой подан иск к бывшему главе Серпуховского района Шестуну и еще к 35 соответчикам - физическим и юридическим лицам - об изъятии в доход Российской Федерации их имущества", - сказал Куренной на видео-канале "Эфир".

По его словам, иск подан в связи с тем, что экс-чиновник и другие лица не смогли представить доказательства легальности происхождения имущества.

Имущество на 10 млрд рублей

Ранее Куренной сообщил, в ходе проверок кадастрового учета объектов недвижимости прокуроры установили "многоуровневую схему вывода Шестуном, как главой района с 2003 по 2017 гг., высоколиквидного земельного и лесного фонда госсобственности и последующей его легализации, продажи и перепродажи через подставных лиц, что привело к его очень существенному личностному обогащению".

"Как показала проверка, Шестун на настоящий момент фактически является владельцем более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе или почти полутора тысяч гектаров земли с рыночной стоимостью более 10 миллиардов рублей", - отметил Куренной.

Также в ходе проверки прокуроры обнаружили у Шестуна 22 автомобиля, общая стоимость которых составляет почти 27 млн рублей.

Уголовное дело

Шестун был задержан и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в середине июня. Позднее следствие уточнило квалификацию действий экс-чиновника, и сейчас он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денег, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал земельных участка в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по уголовному делу признана администрация Серпуховского района.

Шестун отвергает все обвинения и называет дело заказным.