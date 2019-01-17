Основная часть имущества Шестуна была записана на его родню

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Значительная часть фактического имущества экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна оформлена на его родных и близких, выявили в генпрокуратуре России.

"В ходе проверки установлено, что на мать Шестуна зарегистрировано 19 объектов недвижимости на 82 млн рублей, на тестя и тещу - 12 объектов имущества стоимостью 33 млн рублей при официальном доходе 9 млн рублей за 15 лет", - сказал официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной на видеоканале "Эфир" в четверг.

Также, по его словам, экс-чиновник является фактическим владельцем парк-отеля "Дракино" кадастровой стоимостью 250 млн рублей и базы отдыха "Медвежья берлога" стоимостью 24 млн рублей. "Как только прокуратура начала полноценную проверку, была предпринята попытка продать эти объекты почти за 1,7 млрд рублей",- отметил Куренной.

Кроме того, прокуроры выяснили, что на партнера Шестуна бизнесмена Бориса Криводубского зарегистрировано 313 объектов недвижимости почти на 300 млн рублей.

"На одного из его основных соратников Шестуна - по фамилии Криводубский и на его жену зарегистрированы 313 объектов недвижимости общей стоимостью 290 млн рублей. А официальный доход за 15 лет - 17 млн рублей",- заметил Куренной.

По его словам, за 15 лет, что Шестун возглавлял Серпуховской район, официальный доход его семьи составил 15,9 млн рублей.

Ранее официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной сообщил, что в ходе проверок кадастрового учета объектов недвижимости прокуроры установили "многоуровневую схему вывода Шестуном, как главой района с 2003 по 2017 гг., высоколиквидного земельного и лесного фонда госсобственности и последующей его легализации, продажи и перепродажи через подставных лиц, что привело к его очень существенному личностному обогащению".

"Как показала проверка, Шестун на настоящий момент фактически является владельцем более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе или почти полутора тысяч гектаров земли с рыночной стоимостью более 10 миллиардов рублей", - отметил Куренной.

Дело Шестуна

Александр Шестун был задержан и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) в середине июня 2018 года. Позднее следствие уточнило квалификацию действий экс-чиновника, и сейчас он обвиняется в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), легализации денег, полученных преступным путем (часть 4 статьи 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (статья 289 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно передал четыре земельных участка в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по уголовному делу признана администрация Серпуховского района.

Шестун отвергает все обвинения и называет дело заказным.