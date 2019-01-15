Жена экс-главы Серпуховского районе заявила, что у мужа никогда не было имущества на 10 млрд рублей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Супруга экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна опровергает информацию о наличии у ее мужа имущества, о котором ранее во вторник сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"Данная информация не соответствует действительности, поскольку подобного имущества у Шестуна никогда не было", - сказала "Интерфаксу" Шестун.

По ее мнению, действия надзорного ведомства, направлены на создание негативного мнения о бывшем чиновнике.

"Прокуратура, как надзорный орган, должна надзирать за законностью действий следствия, а не участвовать в ходе следственных действий, что, как сообщил господин Куренной, и происходит. При этом за кадром надзорных обязанностей прокуроров остаются вопросы грубейших нарушений как сроков расследования надуманно возбужденного уголовного дела, так и законности избрания меры пресечения в виде содержания под стражей Александра Шестуна", - заявила Шестун.

Ранее во вторник официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что ведомство в ближайшее время подаст в суд иск об обращении в доход государства имущества, подтверждение происхождения которого Шестун и его родственники, а также связанные с ними лица предоставить не смогли.

По его словам, в ходе многочисленных проверок кадастрового учета объектов недвижимости прокуроры установили "многоуровневую схему вывода Шестуном, как главой района с 2003 по 2017 гг., высоколиквидного земельного и лесного фонда госсобственности и последующей его легализации, продажи и перепродажи через подставных лиц, что привело к его очень существенному личностному обогащению".

"Как показала проверка, Шестун на настоящий момент фактически является владельцем более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе или почти полутора тысяч гектаров земли с рыночной стоимостью более 10 миллиардов рублей", - отметил Куренной.

Также в ходе проверки прокуроры выявили у Шестуна 22 автомобиля, общая стоимость которых составляет почти 27 млн рублей.

Шестун был задержан и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в середине июня.

Позднее следствие уточнило квалификацию действий экс-чиновника. В настоящее время он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1) и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по уголовному делу признана администрация Серпуховского района.

Шестун отвергает все обвинения и называет дело заказным.