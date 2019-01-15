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Генпрокуратура потребует взыскать с Шестуна имущество на 10 млрд рублей

Экс-главе Серпуховского района принадлежит более 670 объектов недвижимости, утверждает ведомство

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России намерена обратить в пользу государства имущество почти на десять миллиардов рублей, которое фактически принадлежит экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

"В ближайшее время мои коллеги обратятся с иском в суд об обращении в доход государства имущества, подтверждение происхождения которого Шестун и его родственники, а также связанные с ними лица предоставить не смогли", - сказал Куренной на видео-канале "Эфир" во вторник.

По его словам, прокуроры установили в ходе многочисленных проверок кадастрового учета объектов недвижимости "многоуровневую схему вывода Шестуном как главой района с 2003 по 2017 гг. высоколиквидного земельного и лесного фонда госсобственности и последующей его легализации, продажи и перепродажи через подставных лиц, что привело к его очень существенному личностному обогащению".

"Как показала проверка, Шестун на настоящий момент фактически является владельцем более 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе или почти полутора тысяч гектаров земли с рыночной стоимостью более 10 миллиардов рублей", - отметил Куренной.

Шестун был задержан и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) в середине июня 2018 года.

Позднее следствие уточнило квалификацию действий экс-чиновника. В настоящее время он обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1), и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по уголовному делу признана администрация Серпуховского района.

Шестун отвергает все обвинения и называет дело заказным.

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Теги: Генпрокуратура РФ, Александр Шестун

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