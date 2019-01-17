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Муж задержанной Насти Рыбки сообщил, что ее увезли из "Шереметьево"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Прилетевших из Таиланда после почти годичного пребывания в тайской тюрьме и задержанных в четверг в "Шереметьево" Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) вывезли из аэропорта и доставляют в отдел полиции, сообщил муж гражданки Белоруссии Вашукевич Николай.

"Их сейчас вывезли через "черный ход", - сказал он журналистам.

По его словам, задержанных везут на Каширское шоссе, дом 32 (по данным из открытых источников, там находится УВД по Южному административному округу).

В свою очередь, жена Кириллова Кристина Шереметьева сообщила журналистам, что считает задержание мужа незаконным, планируют обжаловать его в суде.

Ранее в четверг в полиции подтвердили, что Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов, известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли и ставшие фигурантами дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе, задержаны в Москве по прилету из Таиланда.

"В рамках производства по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 240 УК РФ, в аэропорту "Шереметьево" были задержаны трое граждан Российской Федерации и гражданка Республики Беларусь, прибывшие авиарейсом из Королевства Таиланд", - сказали в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.

В настоящее время они доставляются в подразделение полиции для проведения следственных действий, добавили там.

Максимальная санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Кириллов и Вашукевич получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании ФБК оппозиционера Алексея Навального. Уже после их ареста в Таиланде, в июле, Усть-Лабинский суд в Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски о защиты чести и достоинства к Рыбке и Лесли из-за того, что они разместили в соцсетях без его согласия материалы, касающиеся личной жизни предпринимателя, и взыскал с ответчиков по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

25 февраля 2018 года в Таиланде полиция провела рейд в одном из отелей Паттайи, где должен был состояться секс-тренинг для российских туристов. Слушателей допросили и отпустили, а 10 организаторов, в том числе Кириллова и Вашукевич, задержали.

В середине января суд в Таиланде приговорил гражданку Белоруссии А.Вашукевич к условному сроку за проведение секс-тренинга для туристов. Она была приговорена к девяти месяцам тюрьмы, которые уже отбыла за решеткой, пока шло следствие. Она также освобождена от уплаты штрафа в размере 3,1 тысяч долларов за истечением срока давности. Такой же приговор по этому делу получили еще семь обвиняемых, в том числе Александр Кириллов (Алекс Лесли), называющий себя тренером по личностному росту.

17 января их выдворили из Таиланда.

Вечером 17 января освобожденные из тайской тюрьмы Вашукевич и Кириллов в сопровождении еще пяти фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе прилетели в Москву. Однако, как сообщила супруга Кириллова Кристина Шереметьева, по прибытии в Москву из Таиланда Вашукевич и Кириллова задержали в аэропорту "Шереметьево".

"Их задержали. Они сейчас сидят в отдельной комнате. По словам Насти, им вменяют статью 240, пункт 2 (УК РФ), это вовлечение в занятия проституцией", - сказала жена Кириллова журналистам, собравшимся в аэропорту.

По ее словам, с ними были задержаны ещё двое человек - Андрей Ижешко и Мария Жаркова. "На сколько и по какой точно причине, мы не знаем", - сказала она.

Жена Кириллова добавила, что Вашукевич не должна была выходить в Москве - она должна была лететь дальше в Минск.

Она подчеркнула, что Настя Рыбка не намерена придавать огласке известные ей конфиденциальные сведения. "Настя говорила неоднократно и можно сказать еще раз: она не готова обсуждать ни с кем конфиденциальную информацию. Никаких компрометирующих файлов у нее нет", - сказала жена А.Кириллова.

Она также сообщила, что сотрудники американской ФБР допрашивали Вашукевич и Кириллова в тайской тюрьме. "Да, их посещали сотрудники ФБР. По крайней мере, они так представлялись. Об этом писал Алекс, об этом писала Настя. Это действительно было, когда они сидели в иммиграционной тюрьме в Бангкоке", - сказала Шереметьева.

По ее словам, сотрудников интересовали пароли от телефонов Вашукевич и Кириллова и информация на них. "За информацию обещали их выпустить, как-то помочь. Но ребята ничего никому не предоставили, и дело затянулось на 10 месяцев", - добавила жена Кириллова.

При этом она сообщила, что в адрес Вашукевич поступали угрозы. "Мы опасаемся за их жизни. Не то, что задержали их или нет. После того, как угрозы поступали", - сказала Шереметьева.

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Теги: Анастасия Вашукевич, Настя Рыбка, Александр Кириллов, Алекс Лесли

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