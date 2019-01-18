Рэпер Хаски пожаловался в ЕСПЧ на задержание и административный арест в Краснодаре

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Адвокаты российского рэп-исполнителя Хаски (сценический псевдоним Дмитрия Кузнецова) подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на незаконные лишение свободы и административное наказание в ходе гастролей в Краснодаре в ноябре 2018 года. Об этом сообщил адвокат Алексей Аванесян в пятницу.

"Мной подана жалоба в ЕСПЧ в интересах рэп-исполнителя Хаски в связи с незаконным лишением его свободы до суда, незаконно назначенным административным арестом, нарушением права на справедливое судебное разбирательство и нарушением права свободно выражать свое мнение", - написал Аванесян на своей странице в фейсбуке.

Адвокат отметил, что жалоба подготовлена кандидатом юридических наук Юлией Федотовой.

Как сообщалось, рэпера задержали в конце ноября у входа в один из краснодарских клубов, где планировался концерт, но выступление в последний момент отменили.

Хаски намеревался дать в Краснодаре один концерт в зале "Арена Холл", однако в выступлении ему было отказано по требованию прокуратуры. Надзорный орган в преддверии мероприятия направил руководству заведения предостережение о недопущении противоправных действий, содержащих признаки экстремизма.

Организаторы пытались перенести концерт на другую площадку - в один из ночных клубов города, однако и там в последний момент возникли сложности.

По сообщениям и видеозаписям очевидцев в социальных сетях, Хаски вышел на улицу у входа в клуб, запрыгнул на крышу автомобиля и начал исполнять одну из своих песен. После этого полицейские задержали рэпера.

Решениями Первомайского районного суда Краснодара и мирового судьи 22 ноября 2018 года Кузнецову были назначены 12 суток административного ареста за мелкое хулиганство и отказ пройти медицинское освидетельствование. Позднее, 26 ноября приговоры были отменены вышестоящей инстанцией. Хаски был выпущен на свободу.

Под псевдонимом Хаски выступает 25-летний рэп-исполнитель из Улан-Удэ Дмитрий Кузнецов, его песням присущи мрачные тексты со сложной рифмовкой.