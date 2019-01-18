Глава Якутии окунулся в крещенской купели при морозе в минус 42 градуса

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Крещенские купания начались на протоке реки Лена в Якутии, одним из первых в купель окунулся глава республики Айсен Николаев, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Окунание в купель - это не просто моржевание, а особое таинство, благодаря которому показываешь Господу стремление изменить к лучшему не только себя, но и окружающий мир. Для меня, как для человека, который по воле якутян руководит республикой, очень важно набраться в эти дни духовных сил. В первую очередь для дальнейших позитивных изменений в Якутии", - приводятся в сообщении слова Николаева.

Глава Якутии добавил, что в 2006 году, когда Крещенские купания начали проводиться в регионе, в мероприятии принимали участие всего лишь несколько десятков человек. В настоящее время это превратилось в большое движение, к которому, несмотря на морозы, из года в год присоединяются десятки тысяч якутян.

Отмечено, что всего по республике определено 42 места для купания в 23 муниципальных образованиях. Температура воздуха в Якутске в пятницу составляет минус 42 градуса.