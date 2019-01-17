Метеорологи развеяли миф о морозах на Крещение

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Специалисты Гидрометцентра подняли статистику температуры в ночь на 19 января для Москвы и выяснили, что вероятность морозов в этот день ничуть не выше, чем в другие дни января.

"Можно утверждать, что явно выраженного понижения температуры в ночь на 19 января все-таки не бывает. То есть получается, что этот день ничем не выделяется", - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в четверг.

Он пояснил, что его коллеги специально к пресс-конференции провели сравнительный анализ архивных данных температуры за вторую половину прошлого века и 19 лет нынешнего века. Морозами, уточнил Вильфанд, в Москве можно считать те случаи, когда температура падает хотя бы ниже отметки в -15 градусов.

В XX веке, по словам Вильфанда, температура в Москве в ночь на 19 января до отметки в -5 градусов отмечалась в 24% случаев ("это совсем тепло"), от -5 до -10 ("легкая умеренная погода") - тоже в 24% случаев, в диапазоне от -10 до -15 градусов - в 20% случаев, от -15 до -20 - в 16% случаев. При этом морозы от -20 до -25 и ниже регистрировались в 12% случаев, а сильные морозы ниже -25 градусов - лишь в 4%.

19 лет XXI века были теплее: свыше трети всех ночей на Крещение (37%) были до -5 градусов, еще почти треть (31%) - от -5 до -10, и от -10 до -15 - в 11%. Во всех остальных случаях температура была ниже -15 градусов. "Это соответствует тому факту, что глобальное потепление наиболее сильно сказывается в зимний режим и на умеренных широтах Евразии и Северной Америки", - сказал Вильфанд.

Он добавил, что также проанализировали данные архивов за 140 лет с 1879 года, для каждого дня определены минимальные значения. "Оказалось, что ночь на 19 января оказывается на 30 месте", - отметил метеоролог.

Таким образом, резюмировал он, говорить о том, что на Крещение обычно бывают морозы, нельзя.

Между тем, он добавил, что почти по всей территории России в этом году ночь на 19 января окажется заметно теплее нормы. Научный руководитель Гидрометцентра продемонстрировал журналистам карту погоды, густо окрашенную в красный и темно-красный цвет, и пояснил, что чем краснее участок, тем выше будет температура относительно нормы для региона по прогнозу на эту субботу.

В Москве в ночь на 19 января будет около -5 градусов, слабый ветер и слабый снег. Перед этим в пятницу будет оттепель и сильная гололедица.