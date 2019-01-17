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Москва

В ночь на Крещение в Москве будет -5 градусов и небольшой снег

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Крещенские купания пройдут в столице при температуре около минус 5 градусов при слабом ветре и небольшом снеге, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогноз в ночь на Крещение не изменился: будет около -5, а точнее -4...-6 градусов, по области -2...-7, слабый ветер, небольшой снег", - сказал Вильфанд.

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По его словам, перед Крещением в пятницу будет оттепель: столбики термометров в Москве поднимутся 18 января местами до +3 градусов (от -2 до +3), однако к ночи вновь похолодает.

В минувший понедельник Вильфанд сообщал "Интерфаксу", что, по предварительным данным, в ночь на 19 января в Москве ожидаются "комфортные" для желающих окунуться в прорубь -5. "Таким образом, ночь на Крещение будет вполне комфортной для начинающих купальщиков", - отмечал метеоролог.

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Теги: Москва, Гидрометцентр

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