В крещенскую ночь духовенство РПЦ освятит все океаны

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Воды всех четырех океанов планеты освятит в крещенскую ночь духовенство Московского патриархата, сообщили "Интерфаксу" русские священники, которые несут служение в России и других странах.

Таким образом они последуют древней православной традиции освящать воду не только в храмах, но и в открытых водоемах в праздник Богоявления.

Северный Ледовитый океан, как ожидается, будет освящен в поселке Тикси, самом северном населенном пункте Якутии, на берегу Моря Лаптевых.

Община русского прихода в Рейкьявике выйдет на берег Атлантического океана, где настоятель местного прихода священник Тимофей Золотуский также совершит великое освящение воды.

Тихий океан будет освящен на берегу Сиамского залива в Таиланде, в бухте Новик в Приморье (Японское море) и в бухте Гертнера Магаданской области (Охотское море).

Индийский океан будет освящен в районе Персидского залива, в ОАЭ, где есть община Русской православной церкви, возглавляемая архимандритом Александром (Заркешевым).