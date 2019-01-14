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Москва

Крещенские купания в Москве организуют в 85 прорубях и купелях

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Во время крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января в столице будут действовать 14 купелей и 71 прорубь, расположенные на 62 площадках, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе департамента региональной безопасности.

"Ожидается, что в традиционных купаниях примут участие порядка 160 тыс. москвичей и гостей города", - сказал собеседник агентства.

По его словам, наибольшее число купелей и прорубей - 20 - будет организовано на территории Новой Москвы.

"На всех площадках для комфорта купающихся будут установлены шатры и организована работа тепловых пушек, в отдельных местах также будут раздавать чай и горячее питание, на некоторых площадках будут работать полевые кухни", - отметили в пресс-службе.

У каждой "иордани" будут дежурить бригады скорой помощи, сотрудники МВД и ГУ МЧС по Москве.

К обеспечению безопасности во время купаний привлекут порядка 4 тыс. народных дружинников, более 1,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов и свыше 800 спасателей. Дно водоемов до начала купаний будет обследовано.

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