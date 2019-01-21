Губернатор Петербурга предложил кандидатуры шести вице-губернаторов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Законодательное собрание города кандидатуры новых вице-губернаторов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Смольного в понедельник, в списке на должности вице-губернаторов Владимир Княгинин, Эдуард Батанов, Евгений Елин, Николай Линченко, Любовь Совершаева, Максим Шаскольский.

Совершаева в ноябре 2018 года была назначена руководителем аппарата губернатора, а ранее занимала пост заместителя полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Княгинин занимал пост вице-президента Центра стратегических разработок, председателя правления "ЦСР Северо-Запад".

Ранее сообщалось, что вице-премьер и первый заместитель губернатора Калининградской области Батанов уходит в отставку и возвращается на работу в правительство Петербурга.

Елин ранее был назначен советником губернатора по экономике и финансам.

Линченко с 2000 года работал в Смольном, был начальником аппарата вице-губернатора Вахмистрова, первым заместителем главы администрации Приморского района Петербурга, главой администрации Адмиралтейского района. С 2012 года - заместитель директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ.

Как сообщалось, в пятницу Беглов освободил от должности четверых вице-губернаторов. По собственному желанию уволены вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Александр Говорунов и вице-губернатор Михаил Кучерявый. Освобожденные от должности вице-губернаторы Константин Серов и Сергей Мовчан назначены советниками губернатора Санкт-Петербурга.