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Правительство одобрило законопроект о "неуважительных" публикациях в интернете

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Леонид Левин сообщил, что правительство РФ представило положительные отзывы на законопроекты, которыми устанавливаются процедуры блокировки резонансных фейковых новостей и оскорбительных высказываний в отношении общества и институтов власти РФ.

"Ввиду того, что со стороны правительства получены положительные заключения на эти законопроекты, они будут рассмотрены на ближайшем заседании комитета в понедельник", - написал он в пятницу на своей странице в соцсети "ТамТам".

В минувший понедельник комитет Госдумы по информполитике рассмотрел законопроект о штрафах за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации. Законопроект предлагает ввести штрафы до 1 млн рублей за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной информации под видом правдивых сообщений, создающей угрозу здоровью граждан и массового нарушения общественного порядка.

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Согласно проекту, в закон о СМИ предлагается внести норму о том, что "запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий".

За нарушение этого запрета будет грозить административный штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; для юридических лиц - от 400 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Кроме того, в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" предлагается внести норму, согласно которой в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "интернет", подобной недостоверной общественно значимой информации генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие сведения.

Законопроект внесен сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.

В тот же день комитет рассмотрел законопроект, предусматривающий наказание за выражение в интернете неуважения к органам власти и обществу.

Группа законодателей, в числе которых сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, предложила наказывать за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти.

В этой связи предлагается дополнить статью 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Мелкое хулиганство") частью 3.

Согласно предлагаемой норме, распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете "информации, предназначенной для неограниченного круга лиц, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органа госвласти (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), влечет наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток".

Данный проект предусматривает возможность блокировки ресурсов, распространяющих такого рода информацию.

Минкомсвязь России направило в правительство отрицательное заключение на пакет законопроектов о введении ответственности за критику общества и власти в СМИ и интернете в оскорбительной форме. По данным газеты "Ведомости", замглавы ведомства Алексей Волин сообщил, что используемые в законопроектах термины об оскорблении можно трактовать слишком широко, при этом ограничения на публичное использование неприличной лексики в законодательстве уже есть, а у россиян есть конституционное право свободно высказывать свое мнение.

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Теги: Госдума

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