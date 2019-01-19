Следствие попросило арестовать Настю Рыбку и Алекса Лесли

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Следствие ходатайствует перед Нагатинским судом Москвы об аресте Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), задержанных по делу о вовлечении в занятие проституцией.

"Я не виновата в том, в чем меня обвиняет", - заявила Вашукевич журналистам. Она добавила, что не собирается "никак компрометировать" российского бизнесмена Олега Дерипаску.

"Мне хватило", - подчеркнула Вашукевич.

Гражданка Белоруссии Вашукевич и Кириллов были задержаны 25 февраля 2018 года в одном из отелей Паттайи (Таиланд). Сначала всех 10 задержанных обвинили в работе без оформления визы, позже к обвинениям добавилось предоставление секс-услуг.

15 января этого года суд Паттайи приговорил Кириллова и Вашукевич к 18 месяцам заключения за создание тайного сообщества и оказание секс-услуг. Остаток не отбытого срока суд заменил им на условный. 17 января они были депортированы из Таиланда, проведя в заключении девять месяцев.

По прилете в Москву Вашукевич и Кириллов были задержаны в аэропорту Шереметьево.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, Вашукевич и Кириллов подозреваются по статье "Вовлечение в занятие проституцией". Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Кириллов и Вашукевич получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Олега Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального.