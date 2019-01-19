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Суд продлил Насте Рыбке задержание на 72 часа

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Нагатинский суд Москвы во вторник вернется к рассмотрению вопроса об аресте Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), задержанной по делу о вовлечении в занятие проституцией, передает корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: продлить срок задержания подозреваемой Вашукевич на 72 часа, то есть до 19:00 22 января", - огласила решение судья Наталья Борисенкова.

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С соответствующим ходатайством, поддержанном прокурором, к суду обратился адвокат Вашукевич Дмитрий Зацаринский.

Гражданка Белоруссии Вашукевич и Александр Кириллов были задержаны 25 февраля 2018 года в одном из отелей Паттайи (Таиланд). Сначала всех 10 задержанных обвинили в работе без оформления визы, позже к обвинениям добавилось предоставление секс-услуг.

15 января этого года суд Паттайи приговорил Кириллова и Вашукевич к 18 месяцам заключения за создание тайного сообщества и оказание секс-услуг. Остаток не отбытого срока суд заменил им на условный. 17 января они были депортированы из Таиланда, проведя в заключении девять месяцев.

По прилете в Москву Вашукевич и Кириллов были задержаны в аэропорту Шереметьево.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, Вашукевич и Кириллов подозреваются по статье "Вовлечение в занятие проституцией".

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Теги: Настя Рыбка

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