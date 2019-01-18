СКР призвал не верить заявлениям террористов в связи со взрывом в Магнитогорске

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет сделает выводы о причинах обрушения подъезда в доме в Магнитогорске по итогам экспертиз, приоритетной остается версия взрыва газа, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Предлагаю журналистам не доверять сообщениям террористических организаций, которые, как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира", - сказала она "Интерфаксу".

"С самого начала следствие отрабатывает все возможные версии трагедии. На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено", - подчеркнула Петренко.

Она отметила, что выводы о причине произошедшего можно будет сделать только по итогам проведения комплекса следственных действий и тщательного анализа совокупности полученных доказательств.

В пятницу 18 января в СМИ, отслеживающих сообщения террористов, появилась информация, что запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в Магнитогорске.

Трагедия на Урале

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Взрыв полностью разрушил подъезд, погибли 39 человек.

Кроме того, были госпитализированы шесть человек, в том числе 11-месячный младенец, который провел под завалами более 35 часов.

По факту взрыва возбуждено дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

На следующий день, на том же проспекте произошел взрыв в автомобиле "Газель", после чего он полностью сгорел. В результате три человека погибли, сообщала пресс-служба губернатора Челябинской области. По данным пресс-службы областного управления МВД, причиной инцидента стала "неисправность газового оборудования".