Роскомнадзор пригрозил Facebook и Twitter штрафами в 5 тысяч рублей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Facebook и Twitter будут оштрафованы на 5 тысяч рублей каждый в случае, если не ответят на письма Роскомнадзора о начале проверки соблюдения законодательства о локализации данных россиян на территории РФ, заявил глава регулятора Александр Жаров.

"Если до 17 января Facebook и Twitter ответят отказом или вообще ничего не ответят, то будут оштрафованы", - сказал Жаров во вторник журналистам.

Он уточнил, что штраф в настоящее время составляет 5 тысяч рублей.

Ранее он сообщил, что Роскомнадзор 17 декабря направил компаниям письма о начале проверки соблюдения ими законодательства о локализации баз данных россиян на территории РФ, ответ на которые ждет в течение 30 дней.

По словам Жарова, после этого компаниям вновь отведут срок для локализации баз данных - от 6 месяцев до года.

В течение этого периода, надеется он, будут введены оборотные штрафы, которые станут для компаний более существенным стимулом для исполнения законодательства. "За этот срок, надеюсь, будут приняты поправки об оборотных штрафах. Штрафы - лучше, чем блокировка", - сказал Жаров.

При этом, по его словам, "вопрос о блокировке Facebook не стоит".