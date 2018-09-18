Роскомнадзор проверит Twitter и Facebook на исполнение закона о локализации

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Глава Роскомнадзора Александр Жаров в середине декабря направит запросы в Twitter и Facebook с требованием отчитаться по выполнению закона о локализации баз данных российских пользователей в РФ.

"Они (Twitter - ИФ) написали нам письмо за подписью одного из вице-президентов компании, где было сказано, что во второй половине 2018 года компания Twitter локализует базы данных российских граждан на территории РФ. Вот истечет второе полугодие, я поставил себе срок 15 декабря, и напишу письмо: "Скажите, где они хранятся, эти данные?", - заявил Жаров журналистам в кулуарах форума "Спектр 2018" во вторник.

"Это, по сути, начало проверки Twitter... То же самое сделаю по отношении к Facebook", - отметил он.

"Мы их (компании) инструментарно никогда не проверяем. Приходим и спрашиваем у владельцев серверных мощностей, есть ли договор с Twitter. Дальше уже не наша работа начинается. Дальше те, кто занимается оперативно-розыскной деятельностью, если они считают, что персональные данные утекают, не локализованы и так далее. Поэтому это, по сути дела, начало проверки будет", - пояснил Жаров.

При этом он добавил, что, насколько ему известно, Twitter работу по локализации данных в России ведет.

В сентябре 2015 года вступили в силу поправки к закону "О персональных данных". По ним любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ