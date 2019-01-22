Лукашенко поручил заняться освобождением Насти Рыбки

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в курсе ситуации с задержанной в России гражданкой республики Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка) и поручил заняться ее освобождением, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Белоруссии дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси", - сказала Эйсмонт, слова которой приводит "Комсомольская правда в Беларуси".

Ранее во вторник стало известно, что российское следствие отпустило под обязательство о явке Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), задержанных по делу о вовлечении в проституцию. Как сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, их отпустили из полиции, не предъявив обвинение.

19 января суд продлил им срок задержания на 72 часа для того, чтобы следствие собрало дополнительные материалы в обоснование своих ходатайств. Следствие просило отправить Вашукевич и Кириллова под арест до 16 февраля.

Задержание в Москве

Депортированные из Таиланда Вашукевич и Кириллов были задержаны 17 января вечером в московском аэропорту Шереметьево. Позднее в пресс-службе столичной полиции сообщили, что в отношении них возбуждено уголовное дело о вовлечении в занятие проституцией (часть 2 статьи 240 УК РФ).

Российское следствие считает, что Вашукевич, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Кирилловым, в период с января 2017 по март 2018 года вовлекла в занятие проституцией более двух лиц. Уголовное дело было возбуждено 19 сентября 2018 года. В декабре следствие было приостановлено, а 17 января возобновлено.

Суд в Таиланде

25 февраля 2018 года полиция провела рейд в одном из отелей Паттайи, где должен был состояться секс-тренинг для российских туристов. Слушателей допросили и отпустили, а 10 организаторов, в том числе Кириллова и Вашукевич, задержали.

В Таиланде Вашукевич и Кириллов вместе с восьмерыми россиянами с февраля прошлого года содержались под стражей сначала по обвинению в работе без оформления визы, затем - в предоставлении секс-услуг.

Паттайский суд 15 января 2019 года приговорил Вашукевич и Кириллова к 18 месяцам заключения за создание тайного сообщества и оказание секс-услуг. Остаток неотбытого срока суд заменил им на условный. В итоге 17 января они были депортированы из Таиланда, проведя в заключении девять месяцев.

Вашукевич через Москву направлялась в Минск, поскольку она имеет гражданство Белоруссии. В посольстве республики 18 января "Интерфаксу" заявили, что "изучают информацию" по ситуации.

Связь с Дерипаской

Вашукевич и Кириллов получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании "Фонда борьбы с коррупцией" оппозиционера (ФБК) Алексея Навального.

В июле 2018 года Усть-Лабинский суд Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски о защиты чести и достоинства к молодым людям из-за разглашения данных о его частной жизни и взыскал с ответчиков по 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.