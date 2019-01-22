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Лукашенко поручил заняться освобождением Насти Рыбки

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в курсе ситуации с задержанной в России гражданкой республики Анастасией Вашукевич (Настя Рыбка) и поручил заняться ее освобождением, сообщила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"В настоящий момент скажу коротко: безусловно, глава государства в курсе этой ситуации, о ней много пишут в СМИ. Более того, президентом Белоруссии дано поручение немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси", - сказала Эйсмонт, слова которой приводит "Комсомольская правда в Беларуси".

Ранее во вторник стало известно, что российское следствие отпустило под обязательство о явке Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли), задержанных по делу о вовлечении в проституцию. Как сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, их отпустили из полиции, не предъявив обвинение.

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19 января суд продлил им срок задержания на 72 часа для того, чтобы следствие собрало дополнительные материалы в обоснование своих ходатайств. Следствие просило отправить Вашукевич и Кириллова под арест до 16 февраля.

Задержание в Москве

Депортированные из Таиланда Вашукевич и Кириллов были задержаны 17 января вечером в московском аэропорту Шереметьево. Позднее в пресс-службе столичной полиции сообщили, что в отношении них возбуждено уголовное дело о вовлечении в занятие проституцией (часть 2 статьи 240 УК РФ).

Российское следствие считает, что Вашукевич, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с Кирилловым, в период с января 2017 по март 2018 года вовлекла в занятие проституцией более двух лиц. Уголовное дело было возбуждено 19 сентября 2018 года. В декабре следствие было приостановлено, а 17 января возобновлено.

Суд в Таиланде

25 февраля 2018 года полиция провела рейд в одном из отелей Паттайи, где должен был состояться секс-тренинг для российских туристов. Слушателей допросили и отпустили, а 10 организаторов, в том числе Кириллова и Вашукевич, задержали.

В Таиланде Вашукевич и Кириллов вместе с восьмерыми россиянами с февраля прошлого года содержались под стражей сначала по обвинению в работе без оформления визы, затем - в предоставлении секс-услуг.

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Паттайский суд 15 января 2019 года приговорил Вашукевич и Кириллова к 18 месяцам заключения за создание тайного сообщества и оказание секс-услуг. Остаток неотбытого срока суд заменил им на условный. В итоге 17 января они были депортированы из Таиланда, проведя в заключении девять месяцев.

Вашукевич через Москву направлялась в Минск, поскольку она имеет гражданство Белоруссии. В посольстве республики 18 января "Интерфаксу" заявили, что "изучают информацию" по ситуации.

Связь с Дерипаской

Вашукевич и Кириллов получили известность после публикаций о личной жизни российского бизнесмена Дерипаски, которые нашли отражение в расследовании "Фонда борьбы с коррупцией" оппозиционера (ФБК) Алексея Навального.

В июле 2018 года Усть-Лабинский суд Краснодарском крае удовлетворил иск Дерипаски о защиты чести и достоинства к молодым людям из-за разглашения данных о его частной жизни и взыскал с ответчиков по 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

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Теги: Белоруссия, Россия, Анастасия Вашукевич, Настя Рыбка, Александр Кириллов, Алекс Лесли, Александр Лукашенко

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