Проверки в школах Кузбасса не подтвердили сообщения о голодных обмороках у детей

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Комиссия, созданная для расследования информации о голодных обмороках детей в школах Кемеровской области, не подтвердила таких фактов, сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"В Кузбассе была создана специальная комиссия из представителей органов власти, депутатов и общественников, которая проверила образовательные учреждения на наличие подобных фактов. В нее вошли и представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Кемеровской области", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Как сообщил член регионального штаба ОНФ в Кемеровской области Юрий Скворцов, комиссия проверила ряд образовательных учреждений Кемеровского муниципального района, члены комиссии пообщались с родителями школьников и учителями, проверили наличие продуктов в школьных столовых.

"В рамках проверки факты голодных обмороков не нашли своего подтверждения. Подобных обращений ни от сотрудников школ, ни от родителей не поступало. Данные факты не зафиксированы в журналах школьных медиков, работа по контролю за состоянием детей со стороны медицинского персонала отлажена. Горячим питанием сегодня охвачены 85-90% обучающихся, остальные отказываются от школьного питания по разным причинам, в основном берут обеды с собой из дома", - добавил Скворцов.

Он также отметил, что уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын отказался назвать представителям ОНФ, в каких конкретно школах были выявлены случаи голодных обмороков детей, сославшись на то, что это конфиденциальная информация.

"Мы уделяем серьезное внимание вопросам качества школьного питания и, разумеется, будем продолжать эту работу. Если кто-то располагает информацией о том, что подобные факты имеют место, то есть общественные структуры, Общероссийский народный фронт, к нам всегда можно обратиться с конкретными данными об образовательном учреждении, фамилии ребенка, для того, чтобы можно было не говорить голословно, а разбираться в каждом конкретном случае в отдельности", - сказал активист движения.

Ранее в среду Кислицын рассказал о голодных обмороках детей в школах региона и социальном расслоении учеников. По словам омбудсмена, с недавних пор к нему стали обращаться классные руководители, которые заметили социальное расслоение среди учеников, связанное с питанием.

"Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. (У родителей - ИФ) нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком", - сказал Кислицын.

По его утверждению, такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.