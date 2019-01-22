Активист "Открытой России" в Пскове доставлен в полицию и сутки не выходит на связь

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Активист движения "Открытая Россия" в Пскове Дмитрий Семеновский уже почти сутки не выходит на связь после того, как его увезли полицейские. Об этом сообщает организация на своей странице в одной из социальных сетей во вторник.

"Его увезли сотрудники полиции, с тех пор информации о нем почти нет", - говорится в сообщении.

"Открытая Россия" добавляет, что удалось установить - Семеновского увезли в ОВД в город Печоры, затем - обратно в Псков.

"Псковское региональное управление по контролю за оборотом наркотиков - закрытая территория, пройти туда невозможно. Скорее всего, от него пытаются получить показания по уголовному делу, которое ранее возбудили на Лию и Артема Милушкиных", - отмечается в публикации организации.

В пресс-службе УМВД Псковской области "Интерфаксу" заявили, что в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по ряду возбужденных уголовных дел полицией установлено, что "возможным свидетелем их организации, подготовки и совершения является указанный гражданин".

Как сообщалось, координатора региональной "Открытой России" Милушкину и ее супруга Милушкина задержали по подозрению в сбыте наркотиков в ночь на 17 января по месту жительства в Псковском районе. В отношении них возбуждено два уголовных дела по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Милушкину обвиняют в продаже 4,69 г амфетамина. Сторона защиты ходатайствовала о домашнем аресте, поскольку на иждивении у Милушкиных двое несовершеннолетних детей, и суд счел эти доводы убедительными. Милушкина заключена под домашний арест до 15 марта.

Ее супруга Милушкина подозревают в продаже 2,19 г амфетамина в рамках "проверочной закупки". Адвокат ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, ссылаясь на состояние здоровья близких Милушкина и на невозможность из-за этого присматривать за малолетними детьми. Следователь просил взять Милушкина под стражу до 17 марта. Прокуратура поддержала это ходатайство. По итогам заседания судья принял решение оставить Милушкина под стражей до 15 марта.

Ранее адвокат Татьяна Мартынова сообщила "Интерфаксу", что Милушкина и Милушкин объявили голодовку.