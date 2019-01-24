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Госдума разрешила ЦБ передавать Генпрокуратуре сведения о зарубежных счетах чиновников

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, который позволяет ЦБ РФ выдавать Генпрокуратуре информацию, полученную у зарубежных регуляторов в сфере банковского и финансового рынка при проверках закона о запрете российским чиновникам иметь заграничные счета.

Документ внесен был президентом РФ в октябре 2018 года.

Закон описывает схему взаимодействия ЦБ, Генпрокуратуры, иностранных регуляторов в сфере банковского надзора и финансового рынка в случае, если органы следствия или Генпрокуратура не смогли получить напрямую от иностранных регуляторов информацию о зарубежных счетах и операциях чиновников.

Согласно действующему законодательству, ЦБ может получить от иностранных регуляторов финансовую информацию (в том числе содержащую банковскую тайну), но не может выдавать ее третьим лицам. Закон о банках и банковской деятельности, статью 26 (банковская тайна) предлагается дополнить частью, согласно которой ЦБ сможет разглашать полученную у иностранных регуляторов информацию третьим лицам, если эти сведения запрашивались в целях контроля за соблюдением закона о запрете чиновникам иметь счета за рубежом.

Соответственно, в закон о ЦБ вносится норма, согласно которой Банк России при поступлении запроса от Генеральной прокуратуры РФ, который связан с проверкой закона о запрете чиновникам иметь счета за рубежом, обращается к иностранному регулятору с запросом о предоставлении соответствующей информации, в том числе содержащей сведения, составляющие банковскую тайну. После получения информации Банк России информирует Генпрокуратуру о результатах рассмотрения поступившего от нее запроса. "При этом Банк России обязан соблюдать требования к раскрытию информации и представлению документов, установленные законодательством иностранного государства и (или) международным договором РФ", - уточняется в пояснительной записке к документу.

Порядок и условия взаимодействия Генпрокуратуры и ЦБ предлагается определять соглашением.

"Данный закон позволит усилить эффективность контроля за соблюдением гражданами, занимающими государственные и муниципальные должности, закона, в соответствии с которым им запрещено иметь счета, вклады, хранить ценности в банках за пределами нашей страны, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами", - пояснял ранее журналистам, комментируя закон, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

В апреле 2013 года Госдума приняла в окончательном чтении пакет из трех законов, запрещающий чиновникам иметь счета и акции за рубежом. Запрет не распространяется на зарубежную недвижимость чиновников, однако устанавливается требование об обязательности ее декларирования и раскрытия финансовых источников приобретения.

Запрет касается лиц, которые по долгу службы принимают решения, затрагивающие вопросы суверенитета и национальной безопасности РФ.

К их числу отнесены занимающие государственные должности РФ; первые заместители и заместители генпрокурора РФ; члены совета директоров Центробанка; лица, замещающие государственные должности субъектов РФ, а также те, кто находится на федеральной государственной службе, если их назначают и освобождают от должности президент РФ, правительство РФ или генпрокурор.

Под действие закона подпадают члены Федерального Собрания; лица, занимающие должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных на основании федеральных законов. Запрет касается супругов и несовершеннолетних детей указанных лиц.

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Теги: Госдума, Генпрокуратура

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