Глава Крыма Аксенов уточнил, что погибли 10 моряков с горящих танкеров

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что, по уточненным данным, в результате пожара на двух судах в Черном море погибли 10 моряков, а не 14, как сообщалось ранее.

"По уточненным данным, 10 погибших при пожаре на судах в Черном море. Больницы города Керчи готовы к приему пострадавших. В Керчи и Феодосии в состоянии полной готовности дежурят бригады скорой помощи", - говорится в заявлении С.Аксенова, которое распространила во вторник его пресс-служба.

Ранее во вторник глава Крыма сообщил, что "есть информация о 14 погибших моряках". Представитель Росморречфлота не подтвердил эту информацию.

Как сообщалось, два судна - "Канди" и "Маэстро" - под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым).

Танкеры везли сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край). На борту находились 32 гражданина Турции и Индии. По данным спасательных служб на утро вторника, 10 человек погибли, 10 - пропали без вести, 12 человек были спасены.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. По информации источника "Интерфакса", танкеры работали с топливом по "серым схемам".

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